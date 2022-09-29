Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri dün Kdz. Ereğli İlçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 10 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, S.A, M.Ç. ve M.K. isimli şüpheli şahıslara ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlemler yapıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.