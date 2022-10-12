İhlas Haber Ajansı

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Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu, tabanca, tüfek ve telsiz ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu, tabanca, tüfek ve telsiz ele geçirildi.



Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde yapılan uygulama sırasında E.A., M.K. ve E.A. isimli 3 şüpheli şahsı yakaladı. Uygulama dahilinde 3 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet telsiz ve 3 adet mermi ele geçirildi. E.A., M.K. ve E.A. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı.

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