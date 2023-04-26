Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözlatına alırken bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kdz. Ereğli İlçesine bağlı sınırları içerisinde alınan arama kararına istinaden durduruan araç içerisinde bulunan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada 5,36 Gr. metamfetamin madde ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda gözaltına alınan şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları istikametinde ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.