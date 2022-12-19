Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda U.S., L.A., E.U., G.A., C.C., E.Ö. ve O.B. gözaltına alındı. Farklı adreslerde yapılan aramalarda 51 gram metamfetamin maddesi, 10 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 11 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan U.S., L.A., E.U., G.A., C.C. ve E.Ö. isimli şüpheli şahıslara 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken, O.B. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.