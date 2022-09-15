Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ile birlikte 1 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi. K.U. ve N.A. isimli şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarı madde kullanmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.