Kdz Ereğli'de uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Kdz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Motorsikletli Polis Timlerince yapılan uygulama ve denetimlerde, B.C. isimli şüpheliden bir miktar 1 gr metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Yine yapılan Çarşı Mahalle Bekçilerince denetimlerde Yakalanan M.Y,'nin üzerinde 5 gram esrar maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet muştaele geçirildi. Şüpheliler hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçlarından adli işlem yapıldı.