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Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu

Kdz.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce uygulama ve denetimlerde ilçe merkezinde 3 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Asayiş Büro Amirliğince B.D. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi, bir miktar esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliğince Ş.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliğince O.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

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