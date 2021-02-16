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Kdz. Ereğli'de yollar tuzlanıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının-2 dereceye kadar düşmesi sebebiyle don ve buzlanmaya karşı gün ağarmadan yollarda tuzlama çalışmaları başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının-2 dereceye kadar düşmesi sebebiyle don ve buzlanmaya karşı gün ağarmadan yollarda tuzlama çalışmaları başlattı.


Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü Kdz. Ereğli'de, don ve buzlanmalara karşı yollar tuzlanıyor. Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düşmesinin ardından gün ağarmadan, araçlar trafiğe çıkmadan kentteki rampalar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yol güzergâhlarında tuzlama çalışması yaptı. Kentte tuzlama çalışmalarının gün boyu devam edeceği öğrenildi. Belediye ekipleri ayrıca, yüksek rakımlı mahallelerde iş makineleriyle kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

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