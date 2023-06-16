Kdz. Ereğli'de Yunus ekiplerinden huzur uygulaması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Yunus timleri huzur uygulaması yaptı.

Yunus ekiplerince akşam saatlerinde başlayan denetimlerde bir ehliyetsiz sürücü yakalandı. Ehliyeti bulunmadığı halde motosiklet kullanan sürücüler de Yunus ekiplerince yakalandı. Denetimlerde kontrol noktasında durdurulan araçlar tek tek incelenerek arandı. Sürücülerin genel bilgi tarama sorgusu yapıldı. Yaklaşık iki saat süren uygulamalarda kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulandı.

Trafik ekipleri de durdurulan araçların sürücülerine alkol testi yaptı.