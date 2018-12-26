Kdz. Ereğli'de Z Kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan Z Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kdz. Ereğli Mahmut Likoğlu Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile Z Kütüphanesi yapıldı. Okulun konferans salonunda düzenlenen açılış törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Okul Müdürü Altınay Turpçu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Çorumluoğlu Z Kütüphanenin öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Çorumluoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Ereğli'de ilk Z Kütüphane'nin açılışını yapacağız ama doğrusu burada bu konuda biraz geç kalmışız işin aslı; çünkü biz bunları Manisa'da açtık öğle geldik. Ben Ereğli'yi her zaman Manisa'nın daha ilerisinde bir yer olarak görüyordum ve halen daha aynı düşüncem var ama Z Kütüphane'de biraz ne yazık ki biz geç kalmışız. Ama önemli değil, moral bozacak bir durum yok biz bu açığı kapatırız. Kitap okuma alışkanlığı nedense bizim toplumuzda özelikle bizim çağdaki kişiler için çok fazla yaygın değildir. Ama tabi ki biz kendimizden sonraki jenerasyona kitap okuma alışkanlığını okullara kazandırdık. Benim de iki tane kızım var 12 ve 13 yaşlarında; her akşam mutlaka biz evde kitap okuyoruz. Burada da gelecekte bayrağımızı teslim edeceğimiz çocuklarımız var; ben çocuklarımızın kitap okuma konusunda daha iyi olacaklarına inanıyorum. Bu kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese ben de teşekkür ediyorum.”