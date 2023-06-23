Kdz. Ereğli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Zonguldak’ın Kdz.
Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 464 gram kubar esrar, 105 adet extacy hap, 5 gram metamfetamin, 14 adet psikotrop hap, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.