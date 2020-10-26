Kdz. Ereğli'ye 3 yeni su deposu yapılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin İnallı ve Kestaneci Mahallesi'nde ki su depolarının yapımının tamamlandığını, Osmantepe'de ki su deposu inşaatının ise tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin enerji kesildiğinde suların kesilmemesi için 1 milyon TL yatırım ile şehrin 3 ayrı noktasına inşa ettiği su depoları tamamlanma aşamasına geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca ile Osmantepe 500 tonluk su deposunda devam eden çalışmaları yerinde takip etti. Cömert, İnallı'da 100 tonluk, Kestaneci Mahallesi Radar Tepe'de 500 tonluk su depolarının inşasının tamamlandığını belirterek şunları söyledi: “Osmantepe'de 500 tonluk su deposunun yapımında sona gelindi. Kısa sürede buradaki çalışmalarımız da tamamlanacak ve Aralık ayı sonuna kadar alt yapı bağlantılarını tamamlayarak yeni yıl itibarıyla su depolarını devreye almış olacağız. İnallı ve Osmantepe su depolarıyla Elmatepe, Kepez'in bir bölümü; Kestaneci su deposuyla Güldere ve Kestaneci Mahallesi ile Alkaya mevkisinde elektrik kesintilerinden sonra meydana gelen su kesintileri bir daha yaşanmayacak. Sorunu çözmüş olacağız.”