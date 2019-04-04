Kdz. Ereğli'ye 30 milyon TL'lik okul yatırımı

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, İlçe Milli eğitim Müdürü İsmail Aksoy ile birlikte ilçede yapımı devam eden okulları inceledi. Çakır, okul inşaatlarının 3 aya kadar biteceğini ve Ereğli'de 2019-2020 eğitim öğretim döneminde tekli eğitime geçileceğini ifade etti.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve parti yöneticileri İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ile birlikte ilçede yapımı devam eden Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turizm Otelcilik), Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Anaokulu, Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Erdemir İlkokulu ve Kepez İlkokulu inşaatlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Zonguldak genelinde tekli eğitime geçmeyen tek ilçenin Kdz. Ereğli olduğunu dile getiren Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır okul inşaatlarının 3 ay içerisinde bitirileceğini söyledi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Ereğli'de tekli eğitime geçileceğini dile getiren Çakır gazetecilere şu bilgileri verdi; “Bu gün Ereğli ilçemizde inşaatı devam eden okullarımızda incelemelerde bulunduk. Ereğli'nin tekli öğretime geçmesi noktasında bu okullara çok ihtiyacımız vardı. Yapımı devam eden inşaatların her biri bölgesindeki okulları rahatlatacak. Bu okullarımızın inşaatları 2-3 ay içerisinde bitecek ve 2019-2020 eğitim öğretim yılına hepsi yetişmiş olacak. Kavaklık bölgesinde yolun üzerine ulaşım noktasında öğrencilerimiz için zorluklar vardı, onları rahatlatıyor. Kimisinde de sınıf ortalamaları yüksekti, onları daha aşağıya çekiyor. Örneğin Bilim Sanat'ın Kdz. Ereğli'de açılıyor olması bizim için çok önemli. Hem Ereğli hem de Alaplı'mızın çocukları Zonguldak'a gitmek durumunda kalıyordu. Özel çocuklarımızın daha kolay eğitim almaları sağlanmış olacak. Atatürk Ortaokulu'nun güçlendirmesini yaptırdık, çocuklarımız güçlendirilmiş binalarında eğitim-öğretim görüyor. Özetle geçtiğimiz yıl programa alınan tüm okulların inşaatları devam ediyor. Bu okulların yapılmasında emeği geçen Valimize, Kaymakamımıza, milletvekillerimize, milli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulların fiziki anlamda tüm eksikleri giderilmiş olacak. Bundan sonrada eğitimdeki başarı oranlarımız çok daha yukarılara çıkacaktır. Şu an devam eden okullarımızın maliyetleri yaklaşık 30 milyon TL civarında. Yapımı devam eden bu okullarımızın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Çakır ve beraberindekiler inşaatları devam eden okulların yöneticileri ile de bilgi alış verişinde bulundu.