Kdz. Ereğli'ye balık restoranı yapılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi Erdemir ofis yolu üzerinde denize sıfır noktada 600 metrekare alana sahip Balık Restoranı çalışmalarına başladı. Başkan Posbıyık, 3 ay içerisinde tamamlamayı hedefledikleri Balık Restoranı'nın Ereğli'ye gelecek misafirlerin de adresi olacağını belirtti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle birlikte Erdemir ofis yolu üzerinde yapımına başlanan Balık Restoranı çalışmalarını inceledi.

Proje hakkında ilgililerinden brifing alan Başkan Posbıyık, yaptığı açıklamada Ereğli'nin bir ihtiyacını daha giderecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aynı zamanda Balıkçı kenti olan Ereğli'de dışarıdan gelen misafirlerin de ağırlanabileceği güzel bir mekan yaptıklarını ifade eden Posbıyık şunları söyledi:

“Erdemir ofis yanındaki spor parkı bölgesine Balık Restoranı yapıyoruz. Spor parkının arka tarafındaki pist alanı kalıyor olduğu yerde. Burası komple bir tesis olacak kaykaylarıyla, yine arka tarafta özel otoparkıyla, yan tarafta tırmanma duvarıyla. 400 metre kapalı alan 200 m2 terasıyla denize sıfır noktada içkili bir balık lokantası yapıyoruz nasip olursa. Burası Ereğli halkının ihtiyacını gidereceği gibi Akçakoca'dan, Zonguldak'tan, Kozlu'dan ve diğer bölgelerden gelecek olan misafirlerimiz için de burada rahatlıkla nezih bir ortamda, eşleriyle, çocuklarıyla yemeklerini yiyebilecekler. Aynı zamanda yemek yerken çocukları yan taraftaki kaykaylarda veya oyun salonlarında eğlenebilecek. Böyle bir organizasyon yaptık bütün bu alan bu sistemin içinde olacak. Çay bahçesi de buraya dahil olacak. İnşallah hızlı bir şekilde inşaatımız devam ediyor, tahmin ediyorum 2,5 - 3 ay sonra burası biter. Denizin olduğu yerde denize sıfır bir restoran yapmanın mutluluğu içindeyiz.”