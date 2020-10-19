Kdz. Ereğli'ye dünya birinciliği getirdiler

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde faaliyet gösteren Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Berkay Balcı ve Mustafa Rüzgar Kocamanoğlu, Canada Carıbou Contest Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ve Kdz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, dünya birincisi öğrencileri ödüllendirerek, Matematik öğretmeni Çağla Gençtürk ile Merkez Müdürü Serkan Çakır'ı tebrik etti.

Geçtiğimiz sene yarışmanın tüm aşamalarında 13 dünya birinciliği bulunan Şahinde Hayrettin Yavuz BİLSEM'in bu yıl 6 aşamadan oluşan sınavın ilk aşamasında Berkay Balcı ve Mustafa Rüzgar Kocamanoğlu dünya birinciliğini paylaştı.