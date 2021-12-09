Kdz.Ereğli Belediyesi “Zonguldak tanıtım Günleri”nde yer aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İstanbul Yenikapı'da düzenlenen “Zonguldak Tanıtım Günleri”nde yer alarak ilçenin tanıtımına yönelik stant açtı.

İstanbul Yenikapı'da bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Yine, Yeni, Yeniden Enerji'nin Başkenti Zonguldak Tanıtım Günleri' başladı. Zonguldak Valiliği öncülüğünde, Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) tarafından düzenlenen etkinliğin açılışına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bölge milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda Zonguldaklı katıldı. Kdz. Ereğli Belediyesi de kentin tarihini, kültürünü ve yöresel ürünlerini tanıtmak için etkinlik alanında standını açtı. Kültür Çadırı 10-11'de, Yöresel Çadır 20'de Ereğli'ye özgü her şey tanıtılıyor, satışa sunuluyor.

Zonguldak Tanıtım Günleri açılışında Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık adına takdim edilen plaketi ZONDEF Başkanı Ziya Öncan'dan alan Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, İstanbul'daki Zonguldaklıları ve Ereğlilileri standı gezmeye davet etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş amaçlarının etkinlikte Ereğli ilçesini tanıtmak olduğunu söyledi. Ateş açıklamasında “Kdz. Ereğli Kaymakamlığımızın öncülüğünde Kdz. Ereğli Belediyesi, Ormanlı Belediyesi, Gülüç Belediyesi, Kandilli Belediyesi, TSO, Erdemir ve Halk Eğitim Merkezi'nce Ereğli standımızı ziyaretçilerimize açtık. İstanbul'da yaşayan Zonguldaklı ve Ereğlili vatandaşlarımızı standımızı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Kilometrelerce uzaktan bölgemize gelemeyen hemşerilerimizin ayağına Gazi Alemdar Gemisi'ni, Kent Müzemizi, Şehir Müzemizi, Cehennemağzı Mağaralarımızı, Ölüce Deniz Fenerimizi, Kdz. Ereğli'ye has Elpek bezimizi, Osmanlı Çileğini, Kestane Balını ve ayrıca yöresel ürünlerimizi getirdik. Pazar günü akşama kadar buradayız, bekliyoruz” dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bölge belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Hasan Akkuş ve çok sayıda bölge vatandaşı Kdz. Ereğli standını ziyaret etti.