Kdz.Ereğli Veteranlar yağmur, çamur dinlemiyor

00'de Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda Düzce temsilcisi Akçakoca Veteranlarla karşılaşacak olan Kdz. Ereğli Veteranlar futbol takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz bölgesi Elit Master Veteran Ligi'nde Ereğli'yi temsil eden Kdz. Ereğli Veteranlar futbol takımı Cumartesi akşamı Şehit Vefa Karakurdu Stadında oynanacak maç öncesi, Erdemir stadında bir idman gerçekleştirdi. 9 takımın bulunduğu grupta Karabük Elit Veteranlar takımının arkasında 2.nci sırada yer alan Kdz. Ereğli Veteranlar, gerçekleştirilen idmanın ardından Tepeören takımı ile hazırlık maçı yaptı. Soğuk ve yağışlı havada gerçekleşen maçı; Başkan Ayhan Altuntaş, yöneticiler Hasan Ulusoy, Soner Şen ve Adem Demirtaş da yakından takip etti. Geçmiş yıllarda milli takım forması giyen ve Erdemir Ereğlispor, Beylerbeyi, Vanspor, Altay, Beykoz ve Ereğli Belediyespor gibi önemli takımlarda top koşturan Kdz. Ereğli Veteranlar Teknik Direktörü Gökhan Tan maçın ardından kısa açıklamalarda bulundu. Tan, amaçlarının başta spor, sonra dostluk ve en önemlisi Ereğli'yi en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Eskiden futbol oynamış insanların belli bir yaşta da olsa yarı profesyonel spor yapabildiğini herkese göstermek istediklerini ifade etti Tan, konuşmasında şunları söyledi; “Takım içinde ki arkadaşlık, uyum ve kardeşlik havası başka hiç bir takımda yok. Bu yaştaki insanların halen başarının ve özverinin içinde olması gerçekten taktire şayan bir olay. Amacımız ligi en üst sırada bitirip şampiyon olarak Mart ayında Antalya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Ereğli'yi en güzel şekilde temsil etmek. 00'de Şehit Vefa Karakurdu Stadında Akçakoca Veteranlar ile karşılaşacağız. Tüm Ereğli halkını maça davet ediyoruz.”