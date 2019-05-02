KEALFEST Abant'ta engelli farkındalığına dikkat çekti

Ereğli Anadolu Lisesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘KEALFEST' etkinliklerinin 3. Gününde Abant'a piknik gezisi düzenlendi.

Ereğli Anadolu Lisesi 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘KEALFEST' etkinliklerinin üçüncü gününde yaklaşık 300 öğrenci ile Abant'a gezi düzenlendi. Abant'ta piknik yapan öğrenciler voleybol, yakar top, halat çekme, çuval yarışı, beden dili hareketleri ile kulaktan kulağa yarışları ile engelli farkındalığına dikkat çekti. Pikniğin ardından KEALFEST sosyal sorumluluk projesine ana sponsor olarak engelli farkındalığına destek olan Highway Avm'ye teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Öğrencilerin engelliler ile empati kurmalarını sağladıklarını söyleyen Ereğli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ersan Arslan düzenledikleri gezi hakkında bilgi verdi. Arslan konuşmasında, “Bugün KEALFEST etkinliklerimizin üçüncü günündeyiz. Yaklaşık 300 öğrenci ile Abant'a gezi düzenleyerek piknik yaptık. Öğrencilerimiz ile kaynaşarak, sınav ve ders stresinden biraz uzaklaştırdık. Aynı zamanda festivalimizin çatı mesajı olan engelli farkındalığına yönelik yarışmalar düzenleyerek, öğrencilerimizin engelliler ile empati kurmalarını sağladık. Öğrencilerimizin mutluluğu ve duyarlılığı bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Abant gezimizin ardından KEALFEST'in ana sponsoru olan, engelli farkındalığına en büyük katkılardan birini sunan Highway AVM'ye bir teşekkür ziyareti yaparak engelli farkındalığı mesajını tüm paydaşlarımız ile paylaştık” ifadelerine yer verdi.