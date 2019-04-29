KEALFEST özel öğrencilerin sergisi ile açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi tarafından ikincisi düzenlenen ‘KEALFEST' etkinlikleri resim sergisinin açılışı ile başladı.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi 29 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceği ‘KEALFEST' etkinlikleri Kdz. Ereğli Özel Eğitim İş Uygulama Okulu üçüncü kademe öğrencilerinin ve KEAL öğrencilerinin yaklaşık 1 yıldır hazırlandığı Resim sergisi açılışı ile başladı. Sergide KEAL 11. Sınıf öğrencilerinin ‘Sanatta Engel Yoktur' dansı ise izleyenleri büyüledi. Açılışın ardından konuşan Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Bal etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Müdür Bal konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “KEAL Fest kapsamında ilk açılış olan sergimizin açılışına hoş geldiniz. Bildiğini gibi KEAL Fest bu sefer çatı olarak ‘Engelli Farkındalığı' mesajını taşımaktadır. Okulumuz eğitim öğretime başladığı Anadolu Lisesi olarak, 1981 yılından beri gerek akademik eğitimi ile gerek sosyal, kültürel ve sportif başarılarıyla ve gerekse hazırladığı ulusal ve uluslararası projeleri ile devamlı gündem gelen çevremizin en başarılı okullarından birisi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Öğrencilerimizin yeni ufuklara yolculuk yapabilmelerine fırsat vermek, yeteneklerime fırsat verme amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu açılışımızda bu etkinliğin bir parçası. Emeği geçen başta Müdür Yardımcım Ersan Bey olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerimize öğrencilerimize ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederim. Bu etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmanın ardından kurdele kesimini, Kdz. Ereğli Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler ile Okul Müdürü Ziya Babal ve KEAL Müdürü Ahmet Bal gerçekleştirdiler. Resim sergisini gezen Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Ziya Babal öğretmenleri ve KEAL Resim öğretmenleri Birsel Kapan ve Zahide Yazıcı'yı tebrik etti.