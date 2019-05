Keçeli, Özen ve Kalyoncu'ya Çaycuma ödülü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Belediyenin bu yıl dağıtmaya başladığı ‘Çaycuma Ödülleri'nin Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen ve Eğitimci-Yazar Hamit Kalyoncu'ya verileceği açıklandı.

Çaycuma Belediyesi “4. Çaycumalılar Buluşuyor” etkinlikleri kapsamında bu yıl “Çaycuma Ödülleri” vermeye başladı. Gelenekselleştirilmesi amaçlanan ödüllerin, bu yıl, “Kamu Görevlisi” dalında Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Özen'e, “Eğitim-Kültür” alanındaysa Eğitimci-Yazar Hamit Kalyoncu'ya verilmesi kararlaştırıldı. Ödüller 4 Mayıs Cumartesi günü Çaycuma Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Çaycuma Ödülleri 2019 Kamu Görevlisi Ödülü'ne değer bulunan Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'ye verilen ödülün gerekçesinde, “Beş yıla yakın zamandır yürüttüğü Çaycuma Kaymakamlığı görevi sırasında, kamu kurumlarının en üst düzeyde eşgüdümle uyum içerisinde çalışması için büyük çaba harcadı. Başarılı çalışmalarıyla kamusal hizmetlerde vatandaş memnuniyetini yükselterek huzur ve gönenç içinde yaşanan bir ilçe ortaya çıkardı. Başta eğitim, güvenlik, sağlık olmak üzere birçok alanda kamu hizmetlerinin niteliğini artırdı, kentin kültürel gelişimi için değerli hizmetlerde bulundu. Köylere götürülen hizmetlerde standartları yükselterek, ilçeyi, yaşam kalitesi sürekli artan bir kent haline getirdi. Tüm bu çalışmaları nedeniyle Çaycuma Belediyesi tarafından ‘Çaycuma 2019 Kamu Görevlisi Ödülü'ne değer bulundu” denildi.

"Kamunun gülen yüzü"

Kamu Görevlisi alanında ödüle değer bulunan diğer isim de Jandarma Binbaşı Selçuk Özen oldu. Özen'e verilen ödülün gerekçesinde, “Beş yıldır yürüttüğü İlçe Jandarma Komutanlığı görevi sırasında, Çaycuma'nın asayişiyle kamu güvenliğinin sağlanmasında üstün başarı göstererek ilçemizin huzurlu bir kent olmasını sağladı. Kamunun gülen yüzü oldu, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla da sıcak ilişkiler geliştirerek kent dayanışmasının artırılmasına önemli katkılar sundu. İlçenin fahri kültür görevlisi olarak pek çok kültürel etkinliğin gerçekleşmesini sağladı. Yorulmak bilmez gayretlerle sayısız kültür hizmetinin yerine getirilmesine öncülük etti, Çaycuma'ya önemli eserler kazandırdı. Tüm bu çabaları nedeniyle Çaycuma Belediyesi tarafından ‘Çaycuma 2019 Kamu Görevlisi Ödülü'ne değer bulundu” şeklinde ifadelere yer verildi.

"Hepimizin ağabeyi, fikri önderi"

2019 yılı Eğitim-Kültür Ödülü'ne değer bulunan Hamit Kalyoncu içini de şöyle denildi:

" Hamit Kalyoncu, bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir aydın, eğitimci ve kültür insanı olarak Çaycuma'nın folkloru, kültürel birikimi, tarihi, dil özellikleri üzerine ilk bilimsel çalışmaları yaptı. Çaycumalılık ruhu ve bilincinin oluşturulması, ilçenin kültür değerlerinin ortaya çıkarılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için uzun soluklu çalışmalar yaptı. Bu alanda bir ömre yayarak harcadığı çabalarla elde ettiği sonuçları hiçbir karşılık beklemeden herkesle paylaştı. Birleştirici kişiliği, kucaklayıcı tavrı ve engin Çaycuma sevgisiyle hepimizin ağabeyi, fikri önderi oldu. Yaşamını kazandığı öğretmenlik mesleği sırasında öğrencilerinin yurt ve insan sevgisiyle yetişmesi için yoğun çaba harcadı, tutarlı yaşamıyla onlara örnek oldu. Tüm bu çabaları nedeniyle Çaycuma Belediyesi tarafından ‘Çaycuma 2019 Eğitim Kültür Ödülü'ne değer bulundu."

"Onlara 'Fahri' değil gerçek Çaycumalı"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Çaycumalılar Buluşuyor etkinliğine bu yıl farklı boyutlar da ekliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra ‘Çaycuma Ödülleri' adı altında yeni bir uygulama başlatıyoruz. Yaptığı çalışmalarla kentin kültüre, sosyal, ekonomik gelişimine katkı sunan insanlara çeşitli dallarda ödüller vereceğiz. Bu yıl ki ödülleri Kaymakamımız Sayın Serkan Keçeli ve İlçe Jandarma Komutanımız Sayın Selçuk Özen'e ‘Kamu görevlileri' alanında, yalnızca Çaycuma'nın değil tüm Zonguldak'ın değerli kültür insanı Hamit Kalyoncu'ya da ‘Eğitim-Kültür' alanında vereceğiz. Sayın Keçeli ve Özen uzun yıllardır ilçemizde görev yapıyor. Onlara ‘Fahri Çaycumalı' demeyi inanın yakıştıramıyorum, her ikisi de artık gerçek bir Çaycumalı oldu. Bu uzun yıllar görevleri sırasında ilçemize çok değerli hizmetlerde bulundular. Korkumuz o ki her an bir kararname ile başka bir yere atamaları yapılabilir. O açıdan elimizi çabuk tutmak istedik” dedi.

Kantarcı sözlerini, “Teamül bu şekilde görev yapan insanlara yıllar sonra bu tip ödüller verilir. Biz, bizzat görevlerini ifa ederken teşekkür etmek, görevini başarıyla yapanlara henüz alınlarının teri kurumadan haklarını teslim etmek istiyoruz. Sevgili Hamit Kalyoncu öğretmenimize de aynı duygularla ödün vermek istedik. O gerçekten Çaycuma'nın çok önemli bir değeri. Kentimize yaptığı kültür hizmetleri sayıp tükenmekle bitecek gibi değil. Çaycumalılık bilinci ve ruhunun yapıtaşı olan Sayın Kalyoncu'ya bu mütevazı ödülle Çaycuma halkı adına teşekkür etmek istiyoruz. Ben ödülleri kabul eden çok değerli üç isme de teşekkür ediyor, tüm Çaycuma halkını içinde ödül töreni de bukunan ‘4. Çaycumalılar Buluşuyor' etkinliğine davet ediyorum” diyerek tamamladı.