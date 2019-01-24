Keçi-koyun vebasına rastlanan beldede çalışmalar sürüyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde 2 koyunda görülen keçi-koyun vebasının ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Gümeli beldesinde yaklaşık 10 gün önce genç çiftçi projesi kapsamında dağıtılan iki koyunda keçi-koyun vebasına rastlandı. Koyunlardan alınan örnekler Ankara'daki laboratuvarda incelendi. İnceleme sonucunda Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimleri bölgede aşılama çalışması gerçekleştirdi. Genç çiftçi projesi kapsamında verilen koyunlardan ikisinin öldüğünü anlatan Necdet Yıldızsever, "Görmüş olduğunuz gibi devlet 34 koyun verdi. Çok şükür hastalık yok. 2 zayiat verdik ama veteriner hekim geldi kontrollerini yaptı. Bulaşıcı veya hiçbir hastalıklarının çıkmadığını söylediler. Karantina altına alındığına dair kamuoyunda haberler oldu. Ancak öyle bir şey yok. Hayvanların hepsinin sağlığı yerinde. Kontrol altındalar şu an. Evimizin altında bakıyoruz, görüldüğü gibi bir hastalık yok" diye konuştu.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam ise "Gümeli beldesinde veba konusunda bir haber çıkmıştır. Bu konu 10 gündür bildiğimiz konudur. Tarım İlçe Müdürlüğü veteriner hekim kontrolünde çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner kontrolünde çalışmalar devam ediyor" diyerek kamuoyunda çıkan keçi-koyun vebası haberlerinin doğruluğunu yansıtmadığını iddia etti.

Öte yandan Zonguldak Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, 21 günlük süre boyunca karantina çalışmasının kanunen yapıldığını belirttiler. 10 kilometre çapındaki bölgede küçükbaş hayvanları aşılama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdiler.