Kedi ve köpeğin dostluğu şaşırttı

Zonguldak'ta kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi.

Zonguldak'ta kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hem duygulandırdı hem de şaşırttı. İki arkadaş dakikalarca birlikte oyun oynayarak sevimli görüntüler ortaya çıkardı. Oyunların bitmesinin ardından kedi ve köpek bulduklarını yemeği bile birlikte yediler. Ardından birlikte gözden kayboldu. Öte yandan kedi ve köpeği yan yana gören vatandaşlar ise ellerine telefonlarını alarak o anları dakika dakika kaydetti.