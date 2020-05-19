İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kedi ve köpeğin dostluğu şaşırttı

Zonguldak’ta kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi.

Zonguldak'ta kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi.


Zonguldak'ta kedi ile köpeğin dostluğu görenleri hem duygulandırdı hem de şaşırttı. İki arkadaş dakikalarca birlikte oyun oynayarak sevimli görüntüler ortaya çıkardı. Oyunların bitmesinin ardından kedi ve köpek bulduklarını yemeği bile birlikte yediler. Ardından birlikte gözden kayboldu. Öte yandan kedi ve köpeği yan yana gören vatandaşlar ise ellerine telefonlarını alarak o anları dakika dakika kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.