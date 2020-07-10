İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kedinin imdadına ekipler yetişti

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bölme duvar arasına düşüp, mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bölme duvar arasına düşüp, mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından şırınga ile süt vererek beslendi.


Sabah saatlerinde Merkez Mahallesi postane yanında bulunan bir binanın bodrum katı ile duvar arasından kedi sesi geldiğini duyan esnaflar durumu itfaiyeye bildirdi.


Çevredeki esnafların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kozlu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, iki duvar arasına mahsur kalan yavru kediyi yarım saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldığı yerden kurtardı.


Kurtarılan yavru ekipler tarafından İtfaiye Müdürlüğünde şırınga ile süt vererek beslendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.