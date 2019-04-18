İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Keleş, Başkan Alan'ı ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve İş Adamı Engin Aygün Zonguldak Belediye Başkanı Dr.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve İş Adamı Engin Aygün Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'ı ziyaret etti.


Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve AHOS Otel Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygün, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette konuşan TSO Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak'ın yeni bir kana ihtiyaç olduğunu ve Dr. Ömer Selim Alan'ın Zonguldak'a fayda sağlayacağına inandığını ifade etti. Keleş konuşmasında, “Zonguldak zor bir şehir, senelerdir çözüme kavuşmayan problemleri var. Zonguldak halkı da iradesi ile Dr. Ömer Selim Alan'ı başkan seçti. Alan her şeyden önce genç ve yöneticiliği bilen bir arkadaşımız. Hükümet desteği ile projelerini hayata geçirip, Zonguldak'ın çehresini değiştireceğine inanıyorum. Yeni görevinde başkanımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, TSO Başkanı Arslan Keleş ve İş Adamı Engin Aygün'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.