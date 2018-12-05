Keleş, “Haksız rekabetle mücadele edeceğiz”

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ereğli'de faaliyet gösteren özel anaokulu ve özel kreş yöneticileri ile buluştu.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu Ereğli'deki özel anaokulu ve kreş yöneticileri ile bir araya geldi.

Toplantıda Zuhal Kırmızı, Nur Sam Kaçar, Vahide Koç, Ahmet Hasan Eroğlu, Gülhayat Okumuş, İsmail Demirel, Emine Bilginer, Ceyda Külcü ve Dilara Uzun yer aldı.

Kreş ve kişisel gelişim kursları ile ilgili sorunlarını dile getiren anaokulu ve kreş yöneticileri Ereğli'de yasal kreş ve ana okullarının yaşadığı sorunları TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'e aktardılar. Yöneticiler ayrıca vergi mükellefi ve oda üyesi olduklarını, dernek çatısı altında yada kişisel gelişim kursu adında bazı yasa dışı uygulamalardan rahatsız olduklarını dile getirdiler.

Haksız rekabetin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, resmi makamlarla istişare yapacaklarını vurguladı. Keleş konuşmasında, “Yaşadığınız sorunların çözümü için resmi makamlar ile istişare yapacağız. Yasal olmayan kreş ve kurumların da devletin denetimi altına alınması gerekiyor. Haksız rekabetin giderilmesi gerekiyor bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi.