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Keleş Hisarcıklıoğlu'ndan Ereğli için destek istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştirilen İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısına katıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilen İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısına katıldı.


Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu ve Genel Sekreter Gündüz Acar ile birlikte 25-27 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye Odalar Birliği Borsası'nda (TOBB), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türkiye Odalar Birliği Borsası Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen MEB, TOBB, TOBB-ETÜ Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Töreni'ne ve TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni'ne ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu'na katıldı. Başkan Keleş Türkiye Odalar Birliği Borsası'na Rıfat Hisacıklıoğlu ile özel olarak görüşerek göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan faaliyetleri ve hizmetleri rapor olarak sundu. İlçede uzun zamandır yaşanan sorunları anlatan Keleş, Rıfat Hicarcıklıoğlu'ndan destek istedi. Başkan Hisarcıklıoğlu ise yapılan faaliyetlerin güzel olduğunu belirterek her zaman elinden gelen desteği vereceği belirtti.

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