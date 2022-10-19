Keleş müteahhitlere sicil affı istedi

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetimi yazılı bir açıklama yaparak müteahhitlerin sorunlarını gündeme ge tirdi. Kdz. Ereğli ekonomisi başta olmak üzere sağladıkları istihdam ile müteahhitlerin şehirde büyük bir rol oynadığını söyleyen, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, müteahhitlerin zor günler yaşadığını belirtti.

Keleş konuşmasında; "Oda üyemiz olan müteahhitlerimizin şehrimize sağladıkları katma değer azımsanamayacak derecede fazla. Ne yazık ki müteahhitlerimiz 2020 yılından bugüne zor bir süreçten geçti geçmeye de devam ediyor. Pandemi sürecinde alınan tedbirlerle birlikte personel ve tedarikte meydana gelen aksamalar sonraki süreçte oluşan iktisadi yansımalar neticesinde derin bir ekonomik tahribat yaşamışlardır.

Taahhütlerini zamanında tamamlama konusunda sıkıntı yaşanmaya başlanmış buna karşılık olarak ise 2020/5 genelgesi yayınlanmıştır. 2021 yılında “ihracat odaklı ekonomi” programları çerçevesinde özellikle finans piyasalarında oluşan sıkıntılardan kaynaklı döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak ve bazı ürünleri ihracat gerekçesiyle tedarik edememiş ya da fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalınmıştır. Netice itibariyle 2019-2020-2021 yıllarında imzalanan sözleşmelerdeki taahhütleri tamamlamakta zorluk çeken müteahhitlerimiz bu nedenlerden kaynaklı projeleri tamamlayamamış ve bu süreçte ki belirsizlik devam etmektedir.

Süreç devam ederken, Cumhurbaşkanı kararı ile “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Geçici 5. Maddesi doğrultusunda Ek Fiyat Farkı Uygulamasına İlişkin Esaslar” 24 Şubat 2022 tarihinde yayımlanmıştır. 13 Mayıs 2022 tarih ve 5546 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile bu kez ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı ödenmesi ile birlikte işin \%15 şartsız tasfiye olanağı sağlanmasını içeren yeni bir düzenleme hayata geçirilmiştir.

Bu önlemlerin yetersiz olduğunu bazı emtia fiyatlarında neredeyse \%500 gibi uçuk zamların oluştuğu bir süreçte \%0,25 fiyat farkının hiçbir etki oluşturmaz. Pandemi ile başlayan ve sonrasında devam eden bu sıkıntılı süreç ve son olarak Rusya - Ukrayna'da arasında meydana gelen savaşla beraber müteahhitlerin 2019-2020-2021 yıllarında taahhüt ettikleri yükümlülükler mücbir sebebe bağlı ifa güçlüğü sorunu ile baş başa kalmıştır. Dolayısıyla; teminatlar yanmış, teminatlar güncellenmiş hukuksal süreçler neticesinde yasaklı duruma düşmüşlerdir. Şehrimize sağladıkları katma değer ile göz bebeğimiz olan müteahhitler yaşanan olumsuzluklarla birlikte sosyal ve iktisadi anlamda yok olmayla yüz yüze kalmıştır.

Kamunun işlerinin zamanında yapılamamış olması, halkı, halka yapılacak hizmeti, istihdam edilen kişiyi, tedarikçi ve bu paydaşda rol oynayan herkes, özellikle de Türkiye ekonomisi yara almıştır.

Bizim çözüm öneriniz ve isteklerimiz ise şu yöndedir;

Kamu müteahhitlerine sicil affı ge tirilmeli. Tüm bu süreçte zarar gören, mücbir sebeplerden ifa zorluğu çeken ve teminatı yanıp yasaklı duruma düşen veya düşecek olan kamu müteahhitlerine teminat güncellemesi yapılmaksızın sicil affı ge tirilmeli, taahhüt ettikleri işlere ilişkin sözleşmeler güncellenmeli, fiyat farkı tekrar gözden geçirilmeli, tasfiye kararı alınmalıdır. Bunun neticesinde, inşaat sektörüne bağlı tüm sektörlerde rahatlama yaşanacak, Türkiye ekonomisi canlanacak ve en önemlisi de müteahhitlerimiz bu zorlu süreçle mücadele ederek, dar boğazdan kurtulacak. Unutmayalım ki inşaat sektörü etkilediği sektörler ile beraber ekonominin bel kemiğidir" ifadelerine yer verdi.