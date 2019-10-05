İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keleş Özbekistan da İş Formuna katıldı

Zonguldak’ın Kdz.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) davetlisi olarak Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumu'na katıldı.


Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türk Dili Konuşan İşbirliği Konseyi ve Özbekistan yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan TSO işbirliğinde düzenlenen ‘'Türk Keneşi İş Forumu''na katılım sağlamak için Özbekistan'a gitti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.