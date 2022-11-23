Keleş, "Şehrimiz için ne kadar bütünlük sağlarsak o kadar çabuk başarıya ulaşırız"

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde, Ereğli'de hizmet veren oda yöneticileri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş başkanlığında, ilçe de faaliyette bulunan oda yöneticileri, Ereğli TSO binasında bir araya geldi. Ereğli Odaları istişare toplantısında, Organize Sanayi Bölgesi, Kafes Balıkçılığı, Eğitim Kampüsü, Çevre Yolu, Ereğli-Devrek Yolu, Belediye Liman Sözleşmesi, Tersaneler Bölgesi gibi Ereğli'nin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılarak, görüş alışıverişinde bulunuldu.

Toplantıda Ereğli TSO Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Gül, Kadir Çaygeç ve Genel Sekreter Gündüz Acar hazır bulunurken, Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak, Ereğli Maden İşleri Esnaf Odası Başkanı Atilla Akar, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sefayi Yılmaz, Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası Ereğli Şubesi Meclis Başkanı Kamil Ustaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Boy, Ereğli Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, Tuhafiyeciler Odası Başkanı Dursun Kertlez, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Metin Yüksel, Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı İsmail Bağçiçek, ve Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat katılım sağladı.

Ereğli'nin gelişimi için şehrin bel kemiği olan odalarla bir araya gelerek, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Keleş konuşmasında, “ Ereğli'nin gelişimi, ekonomisi ve kalkınması için şehrin bel kemiği olan odalarımızın Başkan ve yöneticileri ile bir araya geldik. Şehrimizin öncelikli sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ne mutlu ki herkes elini taşın altına koymaya hazır ve bizlere vermiş oldukları güç ve destekle de daha hızlı projelerimizi hayata geçirebiliriz diye düşünüyorum. Bizlerin davetini kırmayarak toplantımıza katılım sağlayan tüm oda başkan ve yöneticilerine teşekkür ederim. Bu tarz birlik toplantılarımız önümüzdeki günlerde de inşallah devam ettireceğiz. Şehrimiz için ne kadar birlik bütünlük sağlarsak, o kadar başarıya çabuk ulaşırız” ifadelerine yer verdi.