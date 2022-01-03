İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kendi evinde yaptı sahte alkolle zehirlendi

Zonguldak’ta bir şahıs kendi evinde sahte alkol imal ettiği ve imal ettiği alkolü içmesi suretiyle zehirlendi.

Zonguldak'ta bir şahıs kendi evinde sahte alkol imal ettiği ve imal ettiği alkolü içmesi suretiyle zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak alkol üretimi ve sunumunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Çaycuma Filyos beldesinde ikamet eden bir şahıs kendi evinde sahte alkol imal ettiği ve imal ettiği alkolü içmesi suretiyle zehirlendiği tespit edildi. Şahsın evinde yapılan aramada 2,5 litre alkol, 2 litre etil alkol, 1 adet 20 ml anason yağı ve 1 adet 30 ml viski aroması ele geçirildi. Söz konusu şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.