Kendi yaptığı alkollü içki sonu oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendi yaptığı alkolü içeceği içen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye Yüksel T. (53) dün saat 14.00 sıralarında rahatsızlanınca Kdz. Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu saptanan Yüksel T. burada yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yüksel T. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ereğli ilçesinde bir dernek lokalinin işletmeciliğini yapan Yüksel T.'nin sağlık görevlilerine evinde kendi yaptığı alkolü içtiğini ve bundan dolayı zehirlenmiş olabileceğini söylemesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Polis ekipleri Yüksel T.'nin evinde yaptığı aramada sahte alkol yapımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlamadı.

Yüksel T.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenileceği ifade edilirken, savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.