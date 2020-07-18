İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendini bıçakla defalarca yaraladı

Zonguldak’ta kendini bıçakla yaralan bir kişi ağır yaralandı.

Zonguldak'ta kendini bıçakla yaralan bir kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Çatalağzı beldesi kapalı pazar yeri mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Hakan B., isimli şahıs kendini bıçakla göğsünden 3 kez bıçaklayarak yaraladı. Olay gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Hakan B'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altında alınan yaralanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.