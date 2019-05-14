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Kendini vuran işadamı toprağa verildi

Kdz.

Ereğli'de aracın içerisinde intihara kalkışan ve 5 saatlik yaşam mücadelesinin ardından son nefesini veren iş insanı Şerafettin Kaymaz, Gümeli'de son yolculuğuna uğurlandı.


Karadeniz Ereğli'de dün meydana gelen intihar girişimi sonucunda yaşamını yitiren iş insanı Şerafettin Kaymaz, son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı. Gümeli beldesi Kale Mahallesi'nde bulunan Cemevi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninde helallik alınmasının ardından Kaymaz'ın cenazesi Cemevi önünde kılınan cenaze namazı ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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