İhlas Haber Ajansı

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'Kene Operasyonu'nda 3 kişi adliyeye çıkarıldı

Zonguldak’ta "Kene Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin 3’ü adliyeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta "Kene Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin 3'ü adliyeye çıkarıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 şüpheliye yönelik 'Kene Operasyonu' başlatmıştı. Bu kapsamda Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Öte yandan operasyonların devam edeceği öğrenildi.

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