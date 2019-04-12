Kent Konseyi GMİS'in yeni yönetimini tebrik etti

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın yeni Yönetim Kurulu'na tebrik ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kent Konseyi Başkanı Yaseri Sezgin ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Zonguldak Kömür Spor Başkanı Süleyman Caner, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ziyaretçilere teşekkür ederek; “geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Zonguldak ve bölgemiz için birlikte iş birliğimizi sürdüreceğiz. GMİS olarak yeni ve genç ve dinamik bir yönetim oluşturduk. Yeni bir mücadele azmi ve heyecanı ile görevi devir aldık. Başarılı olacağımıza da inancımız tamdır. Bu anlamlı ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretlerde GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundular.

GMİS Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Demir'e tebrik ziyareti yoğunluğu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS)Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'e tebrik ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Esnaf Odaları Başkanı Muharrem Coşkun ve beraberinde Halk Bankası Müdürü Reşit Canik ve İl Ticaret Müdür Vekili İsmail Maden, Demir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dilediler. Zonguldak Şoförler ve otomobilciler Odası Başkanı Osman Bahar GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliğine Seçilen Tayfun Demir'i makamında ziyaret ederek tebrik ve başarı dileklerinde bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak Şube Başkanı Nazan Papila, Genel Maden İşçileri Sendikası(GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'i makamında ziyaret ederek tebrik etti. ADD Zonguldak Şube Yönetim Kurulu'nun da hazır bulunduğu ziyaret dolayısıyla Demir teşekkür etti.