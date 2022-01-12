Kent Konseyi toplanan kitapları öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor

Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Yürütme Kurulu Üyeleri Nizamettin Eyidoğan, Recep Kabuk ile Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı, Yürütme Kurulu Üyeleri Yonca Girgin, Yeliz Alagöz, Nurdan Candan, Songül Ertuğrul, Halk Oyunları Çalışma Grubu Başkanı Nilgün Çelik, Gemiciler Ortaokulunu ziyaret etti.

Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli, kitapsız yaşamanın kör, sağır, dilsiz yaşamak olduğunu söyleyerek; “Çağdaş insan, kendi kanatları ile uçmayı sağlamalı. Bunun için de bir konuyu tarafsız bir şekilde inceleyebilmeli, özgür ve eleştirel bir düşünce tarzına sahip olmalıdır. Bunun yolu da kitap okumaktan geçer. Okuma alışkanlığı, kişilerin okumayı öğrendikten sonra bunu zevkle sürdürebilmeleri için gereken önemli bir beceridir. Erken dönemde okuma alışkanlığı kazanan çocukların kelime hazinesi ve düşünme yeteneği artıyor ve buna bağlı olarak da zekâ, dinleme ve konuşma yeteneği gelişiyor. Çocukluğun ilk yıllarında kitapla tanışması, onun gelecekteki tüm yıllarını etkiliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Kitapsız yaşamak kör sağır dilsiz yaşamaktır.' Bu nedenlerle biz de Kent Konseyi olarak okul kütüphanelerimize kitap sayısını ve çeşidini arttırmak için zaman zaman kitap bağışında bulunarak çocuklarımızın çağdaş insan olarak gelişimine katkıda bulunmayı istiyoruz” dedi.

Okul Müdürü Resul Demir katkılarından dolayı Kent Konseyi yönetimine teşekkür etti.