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Kent Konseyinden uygulama yapan ekiplere tatlı ikramı

Alaplı Kent Konseyi , Alaplı İlçesi Kocaman köyü sınırlarında 20 gündür Zonguldak giriş noktasını kontrol eden Jandarma, komando ve trafik polis ekiplerine tatlı ikram etti.


Alaplı Kent Konseyi Başkanı Gazeteci Yasin Ören Alaplı Halkının güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduğunu belirterek, “Covid-19 salgını yayılması önlemek amacıyla Alaplı İlçe girişinde yeni oluşturulan kontrol noktasında hizmet veren güvenlik güçlerine Alaplı halkı en güzel misafirperverliğini ortaya koyuyor. Alaplı Kocaman köyü girişinde 20 gündür görev yapan askerlerimiz, komandolarımız, polislerimiz Covid-19 salgını yayılmasın diye denetim yapıyorlar. Devletimiz her zaman onların yanında, ihtiyaçlarını da karşılıyor ama bizlerde imkanlarımız ölçüsünde orada bulunan ekiplere, su, yiyecek, meyve, ev böreği, tatlı konusunda Alaplı'mızın misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz." dedi.

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