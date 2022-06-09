Kent merkezinde dereler sarıya boyandı

Zonguldak'ta gece saatlerinden yağan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde ki dereler sarı renge boyandı.

Zonguldak'ta gece saatlerinde yağan sağanak yağış nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlar derelere karıştı. Çamurun derelere karışması sonucunda kent merkezinde ki dereler sarı renge büründü. Derenin sarı rengde olduğunu gören vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Ali Köşe, “Kirli bir görüntü bizim için şaşırdık. Zonguldak için. Daha önce de aynı manzaralar oldu. Büyük sellerle karşılaştık. Bu kirliliği kimse kabul etmez" diye konuştu.