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Kente 2 kilo uyuşturucu sokacaklardı, ilçe girişinde yakalandılar

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kilogram toz esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.İ.'nın İstanbul'dan Zonguldak'a uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'dan Zonguldak'a gelen yolcu otobüsünü takibe alan ekipler, uyuşturucu madde taşıyan İ.İ (25) jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 2 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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