Kentte en fazla ziyaretçisi bulunan AVM'de korona virüs şoku

Zonguldak'ta en fazla ziyaretçisi bulunan Esas 67 Burada AVM'de 2 mağaza çalışanında korona virüs görülmesi üzerine 2 mağaza tedbir amaçlı kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta en fazla ziyaretçisi bulunan Esas 67 Burada Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 2 mağaza çalışanı korona virüse yakalandı. İddiaya göre AVM'de bulanan 2 mağaza çalışanında korona virüs belirtileri görüldü. Filyasyon ekipleri mağazalarda çalışma başlattı. Hastanede yapılan testleri pozitif çıkan mağaza çalışanları ve temas ettikleri kişiler karantinaya alınırken 2 mağazanın tedbir amaçlı kapatıldığı öğrenildi.