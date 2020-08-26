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Kentte en fazla ziyaretçisi bulunan AVM'de korona virüs şoku

Zonguldak’ta en fazla ziyaretçisi bulunan Esas 67 Burada AVM’de 2 mağaza çalışanında korona virüs görülmesi üzerine 2 mağaza tedbir amaçlı kapatıldı.

Zonguldak'ta en fazla ziyaretçisi bulunan Esas 67 Burada AVM'de 2 mağaza çalışanında korona virüs görülmesi üzerine 2 mağaza tedbir amaçlı kapatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta en fazla ziyaretçisi bulunan Esas 67 Burada Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 2 mağaza çalışanı korona virüse yakalandı. İddiaya göre AVM'de bulanan 2 mağaza çalışanında korona virüs belirtileri görüldü. Filyasyon ekipleri mağazalarda çalışma başlattı. Hastanede yapılan testleri pozitif çıkan mağaza çalışanları ve temas ettikleri kişiler karantinaya alınırken 2 mağazanın tedbir amaçlı kapatıldığı öğrenildi.

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