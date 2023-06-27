İhlas Haber Ajansı

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Kepçe binanın içinde yan yattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir binanın yıkım çalışması yapıldığı sırada betonları yıkan kepçe binanın içinde düşerek yan yattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir binanın yıkım çalışması yapıldığı sırada betonları yıkan kepçe binanın içinde düşerek yan yattı.


Olay, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi İbrahim Efe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun yıllardır dershane olarak kullanılan eski ÜSEM binasının yıkım çalışmaları sürerken duvarları yıkan kepçe binanın içinde düşüp yan yattı. İş kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, kepçeyi düştüğü yerden çıkarabilmek için olay yerine vinç getirildi.

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