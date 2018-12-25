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Kepçe yüklü kamyon kazaya davetiye çıkardı

Zonguldak’ta kepçe yüklü kamyonun devrilmek üzere olması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Zonguldak'ta kepçe yüklü kamyonun devrilmek üzere olması vatandaşların tepkisine neden oldu.


Kentte sürücüsü öğrenilemeyen 67 AF 540 resmi plakalı kamyon Fevkani köprü altında üzerinde taşıdığı kepçe ile yürekleri ağızlara getirdi. Kamyonun üzerinde yer alan kepçenin devrilmek üzere olması kazaya davetiye çıkardı. Vatandaşlar trafikte ilerleyen kamyonu şaşkın bakışlarıyla izledi. Öte yandan kamyonun herhangi bir kaza ya da yaralanmaya sebep vermemesi yüreklere su serpti.

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