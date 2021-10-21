Kepez - Belen hattında yeni yollar açılıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi Kepez bölgesinde ara yollar açıyor. Başkan Halil Posbıyık çalışmaları yerinde takip ederken, “Bu bölgede 20 yıllık hayalim gerçek oluyor” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kepez ve Belen mahalleleri arasında açılan yeni imar yollarında incelemelerde bulundu.

Başkan Posbıyık beraberinde başkan yardımcıları Haluk Okur, M.Tayyar Mendeş, Oğuz Cömert, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca ve ilgili teknik ekiple birlikte bölgede devam eden çalışmaları inceledi, son durum hakkında Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert'ten bilgi aldı.

Posbıyık ayrıca bu bölgede oluşturulan yeni dolgu alanını da gezdi.

20 yıllık hayalini bölgede gerçekleştirmeye başladığını anlatan Başkan Posbıyık şunları söyledi:

“Kepez bölgesinde 20 yıllık hayalimi gerçekleştiriyorum. Emeği geçen tüm ekiplerime, başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum. 20 yıldır Kepez'de, Mavişehir'de yaşayan, okula giden çocukların İsmet İnönü Okulu'na direkt olarak buradan gidebilmeleri için büyük gayret sarf ettim. Fakat o yıllarda buradaki arsalar hisseli olduğu için kimse yolun açılmasına razı olmadı. Şimdi 18. Madde uygulamasıyla bu yerler belediyeye terk edildi. Biz de burada imar yolunu açtık ve okula kadar indirdik. Onunla kalmadık hem sağa, hem sola ara yollara da girdik. O bölgelerde problemi olan evler vardı, eğim düşüklüğünden kanalizasyon bağlanmayan evler vardı. Doğalgaz gitmeyen evler vardı. Bunların hepsinin de doğal gazı gidecek. Kanalizasyon sorunları da çözülmüş olacak. Yine burada bize yeşil alan olarak bir yer ortaya çıktı, yeni bir dolgu alanımız oldu. Burası için de yeni projelerimiz var.”