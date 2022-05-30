Kesikbaş cinayetindeki 5 şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilerek öldürülmesi olayında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl Kasım ayında 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından olayın failini yakalama çalışmaları sürdü. Olayın faili ya da faillerini tespit etmek için çalışmaları derinleştiren ekipler köyden bazı kişilerin ifadesine başvurdu. Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da yer aldığı kişilerin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderilerek kriminal incelemeye alındı. Olayla ilgili olarak önceki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamladı. İfadeleri alınan S.Ü., S.A., S.T. ve R.T. ile köy dışından olduğu öğrenilen D.A. geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler adliyedeki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.