Kestane Gal Arısı ile mücadele çalışmaları yerinde incelendi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde dünya genelinde kestane ağacı zararlısı olarak bilinen Gal arısı ile biyolojik mücadele kapsamında 'Orman Zararlıları ile Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvar'ında üretilen Torymus Sinesis erginlerinin doğaya salımı etkinliği gerçekleşti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktar eşliğindeki heyet önce Gökçebey Orman Fidanlığında içinde yer alan 'Orman Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Laboratuvarına' ardından Torymus Sinensisin kestane ormanlarına salımı için Göbü Şirin Köye geçildi.

Daha önce Zonguldak'ın Kilimli ilçesi ve Bartın'ın Kızılkum köyü kestane ağaçlarında zararlının varlığı 20 Mayıs 2020 tarihinde tespit edildi. Köylülerin önemli bir gelir kaynağı ve önemli bir odun dışı orman ürünü olan kestaneye arız olan kestane gal arısına karşı yapılan biyolojik mücadele çalışmaları yerinde gösterilerek uygulamaya ve kestane gal arısının doğal düşmanının kestane sahalarına salınması hakkında etkinlik gerçekleşti.