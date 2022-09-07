Kestane kalasından balık figürü çıktı

Zonguldak'ın Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde marangozluk yapan Nihat Açıkgöz(53), kendi ait dükkanda kestane kalasından kapı yaptığı sırada kalasın içerisinde balık figürü ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde 40 yıldır marangozluk yapan 53 yaşındaki Nihat Açıkgöz, kestane kalasından müşteri için kapı yaptığı sırada ilginç bir görüntüye rastladı.

Açıkgöz, kestane kalasında kesim yaptığı sırada içinden balık figürü ortaya çıktı.

Ardından marangoz Nihat Açıkgöz, figürün ortaya çıkmasının ardından, kalasda işlem yapmaya bırakarak, o figürü kullanmaktan vazgeçti.

Açıkgöz, figürün daha iyi gözükebilmesi için üzerine boyayarak müzeye kaldırdı.

‘Bunda hiç bir işlem yok'

Marangoz Nihat Açıkgöz, “Kestane kalası bunu işlemek istiyordum. Kapı kasası yapacaktım. Baktım orada bir çatlak var. Oraya kaldırdım baktım ki komple çıktı orası. Baktım balığa benziyor. Kullanmadım onu o günden beri sakladım. Bunda hiç bir işlem yok. Sadece figürün üzerinde boyama var. Şekilde olarak bunda elleme yok” dedi.

‘Daha önce ceviz ağacından yılan figürü çıkmıştı'

Daha önce ceviz ağacından da yılan figürünün ortaya çıktığını ifade eden Açıkgöz, “Çocukluğumdan beri marangozluk yapıyorum. Yaklaşık 40 yıl oldu. Daha önde ceviz ağacından da yılan şekli çıkmıştı. Onu saklayamadım onu müşteriye kullandım. Bu artık burada müzelik” şeklinde konuştu.