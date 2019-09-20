İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kestane toplamaya gitti, yaban arısı saldırısına uğradı

Zonguldak’ta ormanlık alanda arı sokması nedeniyle fenalaşan kadın, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta ormanlık alanda arı sokması nedeniyle fenalaşan kadın, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesi Aktaş Mahallesi'nde Emine Y. (50) yakınlarıyla kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda yaban arısı tarafından sokuldu. Durumu fark eden Emine Y., yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Emine Y.'ye ulaşmakta zorluk çekince durumu itfaiyeden yardım istendi.


İtfaiye ekipleri, yamaçlık alanda yarım saat süren çalışmanın ardından Emine Y.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.