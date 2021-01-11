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Kestaneci Mahallesi'nde su kesintisi yapılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, yapımı tamamlanan yeni hattın devreye alınması sırasında Kestaneci Mahallesi’nde 12 Ocak Salı günü saat 10.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, yapımı tamamlanan yeni hattın devreye alınması sırasında Kestaneci Mahallesi'nde 12 Ocak Salı günü saat 10.00 ile 12.30 arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.


Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün konuya ilişkin duyurusu şu şekilde:


“Kestaneci Mahallesi'nde içme ve kullanma suyu şebeke hattında yapılan yenileme çalışmaları tamamlanmış olup yeni yapılan hattın devreye alınması için 12.01.2021 Salı günü saat 10.00 ile 12.30 arasında aşağıda belirtilen sokaklara su verilemeyecektir. Su kesintisi yapılacak sokaklar şu şekilde; Karaelmas Sokak, Çamlık Sokak, Merkez Sokak, Kadir Kahya Sokak, Cehennemağzı Sokak (Üst kısım).”

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