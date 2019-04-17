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Kestiği ağacın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta Kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralanan Murat Kıransoy hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralanan Murat Kıransoy hayatını kaybetti.


Zonguldak'ta kestiği ağaçla birlikte yere düşerek kafasından ağır şekilde yaralanarak tedavi altına alınan Murat Kıransoy yaşam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz Şubat ayında Dilaver Mahallesi Sınır Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik teknisyeni Murat Kıransoy evlerinin önünde bulunan ağaçları kestiği esnada Kıransoy'un kestiği ağaçla birlikte yere düşerek ağır yaralandı. Kafasının üzerine düşen ağaçla yaralanan Murat Kıransoy, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Murat Kıransoy, Zonguldak'tan tedavisi için Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 2 aydır tedavi gören ve durumu ağır olan Murat Kıransoy yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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