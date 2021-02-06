İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kestiği ağacın altından yaralı olarak kurtarıldı

Zonguldak’ta bahçesinde kestiği ağacın altında kalan M.

Zonguldak'ta bahçesinde kestiği ağacın altında kalan M. A., yaralandı. Hafif şekilde yaralanan M.A'yı AFAD ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Zonguldak'ta Dilaver Mahallesine bağlı Boz Sokakta medyana geldi. Bahçesinde ağaç kesen M. A., kestiği ağacın üstüne devrilmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucunda M.A'yı kestiği ağacın altında kurtardı. 112 sağlık ekipleri yaralı olarak kurtarılan M.A'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan M.A., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.